Franck Ribery ma zostać klubowym kolegą Bartłomieja Drągowskiego. 36-letnim Francuzem interesuje się Fiorentina. Ribery wylądował w środę we Florencji. Przed podpisaniem kontraktu z włoskim klubem czekają go już tylko testy medyczne.

Francuski piłkarz przyleciał wraz z rodziną prywatnym odrzutowcem. Na lotnisku witało go kilkuset fanów Fiorentiny. - Jestem szczęśliwy, że jestem tutaj z rodziną. Rozmawiałem z Luką Tonim, który powiedział mi, że Fiorentina to wspaniały klub, a Florencja jest pięknym miastem. - powiedział Ribery po przylocie.

Jeszcze niedawno "Bild" pisał, że Ribery może trafić do PSV Eindhoven, którego szkoleniowcem jest Mark van Bommel, kolega Ribery`ego z czasów wspólnej gry w Bayernie. Spekulowano także, że Francuza chce ściągnąć katarski Al-Sadd i Lokomotiw Moskwa. Ribery jednak odrzucił wszystkie te oferty.

Fiorentina to szesnasty zespół poprzedniego sezonu Serie A. Ale zarazem jest to klub z dużymi aspiracjami. Viola liczy, że w nowym sezonie powalczy o europejskie puchary. Pierwszym bramkarzem Fiorentiny jest Bartłomiej Drągowski, za to do klubu latem trafił Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze.

