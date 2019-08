21-letni Patryk Dziczek miał oferty również z Empoli i Udinese, ale wszystko wskazuje na to, że wzmocni Lazio. Ma przejść testy w rzymskim klubie w piątek, a Piast Gliwice dostanie za swojego piłkarza dwa miliony euro. Jednocześnie Dziczek może zostać od razu wypożyczony do grającej w Serie B Salernitany, która ma tego samego właściciela - to Claudio Lotito.

Patryk Dziczek odchodzi z Piasta Gliwice

Patryk Dziczek to wychowanek Piasta. W ekstraklasie rozegrał łącznie 63 mecze i strzelił cztery gole, był jedną z kluczowych postaci ekipy Waldemara Fornalika w drodze po mistrzostwo Polski. Defensywny pomocnik jest również reprezentantem Polski do lat 21, rozegrał w kadrze 14 spotkań.