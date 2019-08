W styczniu 2019 roku Alanyaspor wypożyczył Demirala do Sassuolo. Turek rozegrał w rundzie wiosennej 14 meczów i strzelił dwa gole. Nieoczekiwanie stał się jednym z wyróżniających się obrońców zeszłego sezonu Serie A, dlatego Sassuolo zdecydowało się na wykup piłkarza za 9 milionów euro. Ale Demiral w Sassuolo już nie zagra, bo na początku lipca Juventus wykupił go za 18 milionów euro. Wydawało się, że Demiral nie ma szans na grę w Juventusie, bo w systemie 4-3-3, który preferuje Maurizio Sarri, jest miejsce tylko dla dwóch stoperów, a w kadrze Starej Damy roi się od świetnych obrońców, takich jak: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt i Daniele Rugani. Turek jednak pokazał się ze świetnej strony podczas letniego tournee i wszystko wskazuje, że w tym sezonie zostanie w klubie.

We wtorek został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Juve. Jego nieustępliwość i zadziorność sprawiły, że jest porównywany do Paolo Montero, byłego piłkarza Juve, znanego boiskowego zakapiora.

- Takie porównania to dla mnie zaszczyt. Tak jak i dołączenie do Juventusu, który co roku walczy o trofea, a w jego kadrze znajduje się wielu świetnych obrońców. Jednym z moich idoli jest Giorgio Chiellini, który teraz stał się moim kolegą z boiska. Chciałby szczególnie podziękować jemu, Leonardo Bonucciemu, a także Emre Canowi, którzy mi pomogli w szybkiej adaptacji w Turynie. Wiele dla mnie znaczy także współpraca z Maurizio Sarrim, który preferuje ofensywny futbol, ale obrońcom także daje wiele cennych wskazówek - powiedział Demiral.



