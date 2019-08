Franck Ribery po zakończeniu poprzedniego sezonu odszedł z Bayernu Monachium, gdzie skończył się jego kontrakt. W niemieckim klubie grał od 2007 roku. W tym czasie zdobył z klubem dziewięć mistrzostw Niemiec i sześć krajowych pucharów, łącznie w 425 meczach strzelił 124 gole i zaliczył 184 asysty. W 2013 roku triumfował w Lidze Mistrzów. Wcześniej Ribery grał w Marsylii i tureckim Galatasaray.

Franck Ribery zagra z dwoma Polakami

36-letni Francuz miał oferty m.in. z PSV Eindhoven, Lokomotiwu Moskwa czy katarskiego Al-Sadd, ale ostatecznie trafi do Fiorentiny. - Jeśli wciąż chce grać na najwyższym poziomie, Florencja czeka na niego z otwartymi ramionami - powiedział dyrektor sportowy włoskiego klubu Daniele Prade. Ribery ma zarabiać 3,5 mln euro rocznie plus bonusy. W Fiorentinie jego kolegami będą dwaj Polacy: to Bartłomiej Drągowski i Szymon Żurkowski. - Gotowy na nowe wyzwanie - tweeta z taką treścią zamieścił w poniedziałek Ribery, choć jeszcze nie potwierdził oficjalnie, że chodzi o Fiorentinę.