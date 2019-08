Krzysztof Piątek będzie miał nowego konkurenta w ataku Milanu? Włoskie media informują, że Mariano Diaz może dołączyć do ekipy z Mediolanu. Paolo Maldini, dyrektor sportowy włoskiego klubu, przyleciał w poniedziałek do Madrytu, by negocjować transfer Hiszpana.

REKLAMA

Stracony sezon Realu. "Zidane nie ma czarodziejskiej różdżki":

26-latek nie może liczyć na grę w nowym sezonie w barwach Realu. Szuka nowego pracodawcy i niewykluczone, że zostanie kolegą Piątka w Milanie. Problem w tym, że "Królewscy" chcieliby sprzedać Mariano, a Milan myśli jedynie o jego wypożyczeniu.

Hiszpański napastnik w poprzednim sezonie strzelił cztery gole dla Realu. Jego kontrakt z Los Blancos obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Mariano w przeszłości występował także w zespole Olympique Lyon.

Mediolański klub pozyskał tego lata Rafaela Leao, Theo Hernandeza, Francka Kessiego, Ismaela Bennacera i Leo Duarte.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE