Ciekawa nowomowa

"On nie jest pijany. Jego organizm po prostu bardziej kumuluje alkohol niż to się dzieje u innych osób"



"On się nie obżera. Po prostu jego organizm bardziej kumuluje pokarm"



"Ona nie ukradła. Jej się to należało a ponadto jej kieszeń bardziej kumujuje pieniądze"



"Ona nie spowodowała wypadku. Po prostu ten samochód ma większą skłonność do kumulowania zderzeń.