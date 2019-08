hieronimbaba 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Piątek to specyficzny typ napastnika. Kiedy dostanie dobre podanie, potrafi zdobyć mnóstwo goli. To zupełne przeciwieństwo Milika, który gra lepiej od Piony przy konstruowaniu akcji, ale jak już ma piłkę na tacy, marnuje setki. Z połączenia Piątka i Milika byłby napastnik kompletny, którego piłka w polu karnym szuka, który wykorzystuje znakomite sytuacje, ma strzał z dystansu, rzut wolny i bardzo dobrze rozgrywa piłkę cofając się. Ale pragnę też tonować niepokój, przypomnijmy sobie gola Piątka z Izraelem w Warszawie i spójrzmy na to, że zdobył go w gruncie rzeczy z bardzo trudnej sytuacji, a nie z dołożenia nogi do pustej bramki. I jeszcze jedna refleksja. Gdyby Piątek grał w Napoli i partnerzy dostarczali mu takie piłki, jak do Milika, to 30 bramek w sezonie byłoby realne.