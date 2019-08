Alexis Sanchez jest niechciany w Manchesterze United. Chilijczyk spisuje się bardzo słabo po transferze z Arsenalu - łącznie w 45 meczach strzelił zaledwie pięć goli i zaliczył dziewięć asyst. Problemem jest dodatkowo jego ogromna pensja, jako że według niektórych mediów jest najlepiej zarabiającym piłkarzem Premier League, dostając co tydzień 350-400 tysięcy funtów. Sanchez w zeszłym tygodniu odmówił przenosin do Romy, która chciała go wypożyczyć, a Manchester zgodził się na to, by pokryć dużą część jego monstrualnej pensji.

Inter Mediolan szuka napastnika. Padnie na Alexisa Sacheza?

Teraz Sanchezem poważnie interesuje się Inter Mediolan. Ekipa Antonio Conte latem kupiła już jednego piłkarza Manchesteru United (to Romelu Lukaku), a teraz może dojść do kolejnego takiego transferu. Inter nie zdołał pozyskać Edina Dżeko, który podpisał nowy, trzyletni kontrakt z AS Romą i teraz Conte szuka nowego napastnika. W tym gronie znajdują się Fernando Llorente, Arkadiusz Milik oraz Sanchez właśnie. Chilijczyk w ogóle nie znalazł się w składzie na pierwszy mecz nowego sezonu z Chelsea (4:0), choć Ole Gunnar Solskjaer tłumaczył, że to ze względu na grę w Copa America.

Informacje "Guardiana" zdaje się potwierdzać "Sky Sport". Włosi informują, że Alexis Sanchez już porozumiał się z Interem, a teraz dojdzie do rozmowy obu klubów. Chilijczyk jest gotowy zgodzić się nawet na obniżkę pensji, byle tylko zmienić klub.

