Inter Mediolan od początku okna transferowego interesował się Edinem Dżeko. Bośniak jednak zdecydował się na przedłużenie kontraktu z AS Romą, co wyklucza jego przenosiny do Interu. Wobec tego "Nerazzurri" rozglądają się za alternatywami: to Alexis Sanchez, Fernando Llorente i Arkadiusz Milik.

REKLAMA

Trener Interu Antonio Conte chciał pozyskać Sancheza jeszcze gdy był trenerem Chelsea, a Manchester nie powinien robić problemów z oddaniem Chilijczyka, który zawodzi na Old Trafford - problemem są jednak jego wysokie zarobki. Drugi kandydat to Llorente, który pracował z Conte w Juventusie. Hiszpan gra niewiele w Tottenhamie Hotspur, pełniąc rolę jokera (np. to jego gol przesądził o wyeliminowaniu Manchesteru City w ćwierćfinale ostatniej edycji Ligi Mistrzów).

Napoli wykorzysta Arkadiusza Milika, by pozyskać Mauro Icardiego?

Trzeci kandydat to Arkadiusz Milik i taki transfer miałby sens dla wszystkich zainteresowanych stron. Inter za wszelką cenę chce pozbyć się niesfornego Mauro Icardiego, który jest skonfliktowany z władzami klubu, które zapowiedziały, że więcej już nie zagra na Giuseppe Meazza.Ogromnym fanem Icardiego jest właściciel i prezes Napoli Aurelio De Laurentiis, który ma "rzucić wszystkie siły, by go pozyskać". Według "Corriere dello Sport" piłkarze Napoli "bombardują telefonami" Icardiego, by namówić go na transfer. De Laurentiis jest nawet w stanie podzielić się z piłkarzem prawami do wizerunku, co jest wyjątkowe, bo zazwyczaj Napoli przejmuje pełnię praw. W ten sposób Icardi mógłby zarabiać np. na współpracy z Nike.

Icardim interesuje się również Juventus, ale Inter wolałby sprzedać Argentyńczyka do Napoli. "Nerazzurri" chcą 70 mln euro, ale są gotowi również zaakceptować ofertę w wysokości 60 mln z bonusami. Napoli mogłoby znacznie obniżyć tę cenę, oferując Milika w ramach wymiany. Co ważne, reprezentantem Polski interesowała się wcześniej Roma oraz Betis, ale Rzymianie przedłużyli kontrakt z Dżeko, a Hiszpanie pozyskali nowego napastnika: to Borja Iglesias z Espanyolu.