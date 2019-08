124 gole i 28 asyst - oto bilans Mauro Icardiego w Interze Mediolan, w którym występuje od 2013 roku. Wszystko jednak wskazuje, że Argentyńczyk nie założy już niebiesko-czarnej koszulki. To efekt konfliktu Icardiego z klubem, który trwa od wielu miesięcy.

Argentyńczyk nie mógł się porozumieć co do przedłużenia kontraktu. Napastnik zarabia rocznie około 4,5 miliona euro. Dla porównania: rezerwowy Juventusu Sami Khedira zgarnia około 6 mln. W dodatku, Wanda Nara (żona i agentka piłkarza) wywoływała kolejne pożary swoimi wywiadami, podobno Icardi przestał być tolerowany przez bałkańsko-słowiańską (Handanović, Skriniar, Brozović i Perisić) część szatni, w końcu stracił opaskę kapitańską, a Inter chętnie by się go pozbył jeszcze w tym okienku transferowym.

Spekulowano o transferze do Romy lub Napoli, ale oba te kluby mogą mieć kłopot, aby zaspokoić ambicje i portfel Argentyńczyka. Dużo pisze się o możliwym transferze do Juventusu, na który podobno naciska napastnik, ale mistrzowie Włoch wciąż się nie pozbyli Gonzalo Higuaina i Mario Mandżukicia, wiec na dziś ten transfer nie ma dużej szansy. Skomplikowaną sytuację Icardiego zamierza wykorzystać Paris Saint Germain, które prawdopodobnie opuści Neymar. Portal transfermarkt.de wycenia Icardiego na 80 milionów euro. I pewnie za około tyle Inter zgodzi się go sprzedać.

To będzie sezon Interu?

Antonio Conte, nowy trener Interu, oświadczył, że w jego drużynie nie ma miejsca dla Icardiego. Ale nawet bez niego kadra zespołu wygląda obiecująco. Inter Mediolan zaczął niedawno naśladować Juventus i zbliżający się sezon powinien być dla niego najlepszym od lat.