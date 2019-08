30 goli strzelonych w ubiegłym sezonie dla Genoi i Milanu sprawiło, że Krzysztof Piątek był na ustach kibiców z całej Europy. Fani "Rossonerich" w Polaku zobaczyli piłkarza, który po przerwie wreszcie zaprowadzi ich do Ligi Mistrzów, a we Włoszech przywróci miejsce w czołówce. 24-latek znakomicie rozpoczął przygodę z drużyną Gennaro Gattuso, ale teraz musi przekonać do siebie nowego szkoleniowca, Marco Giampaolo, który jakiś czas temu przejął mediolański zespół.

Takie gole Krzysztof Piątek strzelał w ubiegłym sezonie:

Włosi podnoszą alarm

Giampaolo w Milanie zmienił wszystko - personalia, nastawienie, treningi i system gry. System, z którym na razie Piątek nie potrafi sobie poradzić. Polak w letnim okresie przygotowawczym wystąpił w pięciu spotkaniach, ale w żadnym z nich nie wpisał się na listę strzelców. "To napastnik starego typu, żyjący z podań kolegów, poruszający się w obrębie pola karnego rywali. Jest dobry w tworzeniu przestrzeni i wykańczaniu akcji" - napisał o byłym zawodniku Cracovii Sebastiano Vernazza z "La Gazetta dello Sport". Włoski dziennikarz zauważył jednak, co może być problemem reprezentanta Polski: "Piłka Giampaolo jest złożona z mechanizmów, zestawu ruchów i określonych wzorów, które należy powtarzać do momentu, aż staną się automatyczne. Niełatwo dostosować się od razu do 'giampaolskich' kodów i być może dlatego Piątek ma teraz problemy".

Mimo problemów wątpliwe jest, by Piątek nie rozpoczął sezonu ligi włoskiej w pierwszym składzie Milanu. "Jeśli przyswoi założenia trenera, wróci do zdobywania bramek, bo system Giampaolo skupia się także mocno na ataku" - kończy Vernazza. Mediolańczycy pierwsze spotkanie nowego sezonu Serie A rozegrają w niedzielę 25 sierpnia o godz. 18:00. Zmierzą się na wyjeździe z Udinese. Tydzień wcześniej rozegrają sparing z Ceseną.