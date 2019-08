Priorytetem dla Milanu jest pozyskanie Angela Correi z Atletico Madryt. Argentyńczyk dogadał się z Milanem w sprawie kontraktu indywidualnego. Ma zarabiać trzy miliony euro rocznie i podpisać pięcioletni kontrakt. Problem w tym, że Włosi nie są skłonni płacić aż 50 mln euro, a tyle oczekują Hiszpanie.

Dlatego jeśli ten transfer nie dojdzie do skutku, to Milan może zasilić Moussa Marega, napastnik FC Porto. 28-letni reprezentant Mali rozpoczynał karierę w klubach francuski (m.in. w SC Amiens), skąd trafił tunezyjskiego klubu Esperance Tunis. W styczniu 2016 roku trafił do Portugalii. Najpierw podpisał kontrakt z CS Marítimo, potem przeniósł się do Vitorii Guimaraes. Ostatnie dwa sezony spędził w Porto, gdzie łącznie wystąpił w 103 meczach, strzelił 45 goli i zaliczył 19 asyst.

Wsparcie dla Piątka?

Marega to cofnięty napastnik, który może także występować na prawym skrzydle. Gdyby Malijczyk trafił do Milanu, to mógłby okazać się cennym wsparciem dla Krzysztofa Piątka. Być może takim, jakim w Genoi był Christian Kouame, piłkarz o podobnej charakterystyce, który świetnie współpracował z Polakiem w rundzie jesiennej sezonu 2018/19.

Milan latem pozyskał już jednego napastnika. Drużynę Marco Giampaolo wzmocnił Rafael Leao, na którym Lille zarobiło 30 milionów euro. Portugalczyk podpisał 5-letni kontrakt.

W letnim oknie transferowym kadrę Milanu wzmocnili jeszcze: Theo Hernandez ( kupiony z Realu Madryt za 20 mln euro), Ismael Bennacer (Empoli FC, 16 mln euro) i Rade Krunic (również Empoli FC, 8 mln euro) i Leo Duarte (Flamengo Rio de Janeiro, 11 mln euro).

