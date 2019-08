Gole Cristiano Ronaldo w sezonie 2018/19, część 3

Dani Alves, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Emre Can, Sami Khedira, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Luca Toni, Knigsley Coman czy Fernando Llorente – ci wszyscy piłkarze w ostatnich latach trafili do Juventusu jako wolni zawodnicy. Andrea Barzagli kosztował zaledwie 350 tysięcy euro, Carlos Tevez – 15 mln, Wojciech Szczęsny – 13, Blaise Matuidi – 15, Arturo Vidal – 12.

Juventus przeprowadzi kolejny wielki darmowy transfer?

Do tego grona może dołączyć w przyszłym roku Christian Eriksen. Jak informuje włoski dziennikarz Alvise Cagnazzo, piszący m.in. dla Daily Mail, działacze Juventusu już obserwują piłkarza Tottenhamu, któremu w 2020 roku kończy się obecny kontrakt, pod kątem sprowadzenia go do Turynu po zakończeniu przyszłego sezonu.

Christian Eriksen może odejść z Tottenhamu. "Chcę czegoś nowego"

- Mam najgłębszy i najgorętszy szacunek do tego, co wydarzyło się w Tottenhamie. Mówiłem już jednak, że chcę spróbować czegoś nowego. Czuję, że to odpowiedni moment w mojej karierze - powiedział Eriksen w czerwcu. Jeszcze wtedy Duńczyk liczył na transfer do Realu Madryt. Pod koniec okna transferowego rozmawiał w sprawie transferu z Manchesterem United, ale ostatecznie nie doszedł do porozumienia i prawdopodobne zostanie w Tottenhamie. Nie wiadomo, czy przedłuży wygasającą umowę, jako że żąda zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, co oferują mu władze "Kogutów".

