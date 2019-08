Cristiano Ronaldo to niewątpliwie wybitny piłkarz. Ma duzo szczęścia w życiu.

Niestety ma też ogromnego pecha, że urodził się, gra i żyje w tym samym czasie co jedyny i niepowtarzalny geniusz piłki nożnej, który zmienił świat futbolu na zawsze.

Jego imie to Lionel Messi ??????

Amen.