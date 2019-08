Zdaniem włoskich dziennikarzy Hirving Lozano już wkrótce może zostać nowym zawodnikiem Napoli. W tym tygodniu agent meksykańskiego skrzydłowego - Mino Raiola - pojawił się w Neapolu, by spotkać się z najwyższymi władzami wicemistrza Włoch (m.in. z prezydentem Aurelio De Laurentiisem), by dopiąć szczegóły kontraktu swojego klienta z nowym klubem.

Co prawda strony nie mogły początkowo osiągnąć porozumienia w sprawie praw do wizerunku piłkarza, jednak wszystko wskazuje na to, że spór udało się przezwyciężyć, a przejście Lozano na Stadio San Paolo jest już kwestią czasu (dziennikarze Corriere dello Sport sugerują nawet, że 24-latek "jest już zawodnikiem Napoli"). W transferze nie przeszkodzi też kontuzja stopy, jakiej skrzydłowy nabawił się w niedawnym spotkaniu z ADO den Hag.

35-krotny reprezentant Meksyku podpisze 5-letnią umowę, na mocy której będzie zarabiał 4,5 miliona euro za sezon gry.

Co ważne, na sprzedaż swojej gwiazdy zgodziło się już PSV. Według różnych źródeł Napoli ma przelać na konto holenderskiego klubu od 40 do 45 milionów euro, bijąc jednocześnie swój transferowy rekord. Dotychczas "Azzurri" zapłacili najwięcej - 39 mln euro - za Gonzalo Higuaina.

Lozano broni barw PSV od lipca 2017 r. W minionym sezonie Meksykanin rozegrał 40 spotkań (liga i puchary), w których strzelił 21 goli i zanotował 12 asyst.

