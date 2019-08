Kilka dni temu Bartłomiej Drągowski przedłużył umowę z Fiorentiną do 30 czerwca 2023 roku. Poprzedni jego kontrakt obowiązywał do 2021 roku. Tym samym wyjaśniła się przyszłość Drągowskiego. Polak zostaje we Florencji. Ma zostać podstawowym bramkarzem drużyny, ale musi uważać, by nie popełniać błędów, jak podczas ostatniego spotkania towarzyskiego przeciwko Galatasaray Stambuł.

Fatalny błąd Drągowskiego w sparingu

W 50. minucie tego sparingu Emre Mor zdecydował się na strzał zza pola karnego. Polski bramkarz miał piłkę na rękach, ale przepuścił ją, a ta wpadła do siatki.

Pomyłka Drągowskiego nie kosztowała zbyt wiele Fiorentinę, która wygrała spotkanie 4:1. Bramki dla włoskiej drużyny zdobyli Kevin-Prince Boateng, Riccardo Sottil, Marco Benassi i Giovanni Simeone.

Drągowski trafił do Fiorentiny z Jagiellonii Białystok w 2016 r. Włosi zapłacili za młodzieżowego reprezentanta Polski 2,5 miliona euro. Zawodnik nie otrzymywał w nowym klubie wielu szans na grę, dlatego zdecydował przejść, na zasadzie półrocznego wypożyczenia, do Empoli. W drugiej połowie sezonu 2018/2019 Drągowski regularnie pojawiał się w pierwszym składzie spadkowicza Serie A, rozgrywając we włoskiej ekstraklasie 14 spotkań.

Bartłomiej Drągowski był m.in. bohaterem meczu Atalanta - Empoli:

