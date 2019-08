Napoli pracuje nad sprowadzeniem Mauro Icardiego z Interu Mediolan. Jeśli Argentyńczyk zmieni klub, to Napoli musiałoby sprzedać jednego ze swoich napastników i mógłby to być Arkadiusz Milik. Polak został wyceniony na 60 mln euro i mógłby trafić do AS Romy. Jak dodaje "Corriere dello Sport" nowy trener Rzymian Paulo Fonseca dał zielone światło na ewentualne pozyskanie reprezentanta Polski bo uważa, że pasowałby do stylu gry jego zespołu.

Arkadiusz Milik pobije rekord Krzysztofa Piątka?

Gdyby Milik zmienił klub za 60 mln euro, to pobiłby transferowy rekord Polski. Do tej pory najdroższym Polakiem jest Krzysztof Piątek, który w styczniu tego roku przeszedł z Genoi do Milanu za 33 mln euro (plus bonusy). W poprzednim sezonie Milik zagrał w 47 spotkaniach Napoli. Strzelił w nich 20 goli i zaliczył cztery asysty.