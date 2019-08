Luka Modrić w ostatnich miesiącach był łączony z transferem do Interu Mediolan, natomiast ostatnimi czasy media donosiły o zainteresowaniu Milanu. Według "La Gazzetty dello Sport" Modrić byłby otwarty na przenosiny do Milanu, gdzie dyrektorem jest jego rodak, Zvonimir Boban.

Boban: Luka Modrić zostanie w Madrycie

Sam transfer zdobywcy Złotej Piłki wydaje się jednak mało prawdopodobny w tym oknie transferowym. - Najlepszy piłkarz 2018 roku nie przyjdzie do nas. Według mnie zostanie w Madrycie. Oczywiście, pozyskanie go byłoby znakomite, ale taka jest prawda - stwierdził Boban. Okno transferowe we Włoszech jest otwarte do 23 sierpnia. Jak pisze "La Gazzetta dello Sport", w tym sezonie nie zobaczymy Modricia w Milanie, ale sytuacja może zmienić się za rok. Co ważne, Real nie uważa Chorwata za niesprzedawalnego zawodnika i chciał go wykorzystać, by sprowadzić Neymara - zaoferował PSG swojego zawodnika oraz 120 mln euro.