To, że Romelu Lukaku opuści Manchester United było pewne. Tym bardziej, gdy wbrew zaleceniom trenera Ole Gunnara Solskjaera nie trenował z drużyną rezerw, a bez zgody udał się do Belgii. Wydawało się, że Lukaku zostanie piłkarzem Juventusu, a w drugą stronę powędruje Paulo Dybala. Jednak ostatecznie Argentyńczyk nie doszedł do porozumienia z Manchesterem, więc transfer upadł. Sytuację wykorzystał Inter Mediolan, który zapłaci za niego ok. 75 mln euro. To nowy rekord transferowy Mediolańczyków - do tej pory najwięcej zapłacili za Christiana Vieriego w 1999 roku (ok. 49 mln euro).

Tak Romelu Lukaku został zaprezentowany w Interze Mediolan:

Nowym trenerem Interu jest Antonio Conte, który od wielu lat był pod wrażeniem umiejętności Belga. Podczas letniego okienka transferowego do Mediolanu trafili także: Diego Godin, Stefano Sensi i Nicolo Barella.