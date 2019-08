Oficjalnie: Bartłomiej Drągowski przedłużył kontrakt z Fiorentiną do 30 czerwca 2023 roku. Informacja o podpisaniu nowej umowy przez polskiego bramkarza pojawiła się na w mediach społecznościowych włoskiego klubu. Poprzedni kontrakt obowiązywał do 2021 r.

Bartłomiej Drągowski popisywał się w minionym sezonie kilkoma fenomenalnymi interwencjami. Ze świetnej strony pokazał się m.in. w meczu Atalanta - Empoli

Drągowski trafił do Fiorentiny z Jagiellonii Białystok w 2016 r. Włosi zapłacili za młodzieżowego reprezentanta Polski 2,5 miliona euro. Zawodnik nie otrzymywał w nowym klubie wielu szans na grę, dlatego zdecydował przejść, na zasadzie półrocznego wypożyczenia, do Empoli. W drugiej połowie sezonu 2018/2019 Drągowski regularnie pojawiał się w pierwszym składzie spadkowicza Serie A, rozgrywając we włoskiej ekstraklasie 14 spotkań.

Wysoka forma polskiego bramkarza przekonała sztab szkoleniowy "Violi" do tego, że to właśnie on powinien stanąć między słupkami w sezonie 2019/2020. 21-latek zdążył już zresztą świetnie zaprezentować się w meczu Fiorentiny z Chivas Guadalajara, rozegranym w połowie lipca w ramach International Champions Cup.