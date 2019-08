Napoli przeważało, ale to Barcelona była skuteczniejsza i wygrała towarzyski mecz w Miami 2:1. Gole dla mistrza Hiszpanii strzelali: Sergio Busquets i Ivan Rakitić. Trafienie dla Napoli to efekt niezgrabnej interwencji Samuela Umtitiego, który po strzale Jose Callejona i wpakował piłkę do własnej bramki. Gola w tym meczu powinien mieć również Arkadiusz Milik. Polak nie wykorzystał świetnej okazji i z kilku metrów nie trafił do praktycznie pustej bramki.

Arkadiusz Milik wszedł na boisko w 57. minucie za Driesa Mertensa i oddał w meczu z Barceloną cztery strzały. Dwa niecelne, dwa celne. W spotkaniu w Miami wystąpił również Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski spędził na boisku całe spotkanie i zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

Arkadiusz Milik nie trafił z kilka metrów [WIDEO]

A to możecie obejrzeć gole Arkadiusza Milika z poprzedniego sezonu Serie A:

FC Barcelona - SSC Napoli 2:1 (1:1)

1:0 - Sergio Busquets 39'

1:1 - Samuel Umtiti (sam.) 42'

2:1 - Ivan Rakitić 79'

Barcelona: Neto - Wague (66. Semedo), Todibo (66. Pique), Umtiti, Firpo - Rakitić, Busquets, Puig (66. De Jong) - Perez (66. Dembele), Suarez (46. Ruiz), Griezmann (46. Rafinha)

Napoli: Meret - Di Lorenzo (76. Hysaj), Manolas (57. Luperto), Maksimović, Rui (57. Ghoulam) - Callejon, Zieliński, Elmas (57. Gaetano), Insigne - Ruiz (57. Verdi), Mertens (57. Milik)