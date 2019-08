Arkadiusz Milik znalazł się między innymi na celowniku Realu Betis czy AS Romy. Włoskie media informowały również, jakoby Napoli chciało go oddać Manchesterowi United w ramach wymiany za Romelu Lukaku, ale akurat te informacje wydają się być zwykłą plotką. Faktem jest jednak, że przyszłość Polaka wzbudza sporo dyskusji, dlatego o wytłumaczenie jego sytuacji poprosiliśmy dziennikarza "GdS" zajmującego się Napoli.

"Arkadiusz Milik zacznie nowy sezon jako podstawowy piłkarz"

- Ta sytuacja nie jest łatwa do wyjaśnienia. Milik pasuje do ambicji Napoli i wątpię, by miał gdziekolwiek przejść. Zostanie w klubie, wątpię, by miał odejść. Jednak Napoli potrzebuje innego napastnika, by dogonić Juventus, zajść daleko w Lidze Mistrzów - stwierdził Gianluca Monti. - Trener Carlo Ancelotti uwielbia Milika, ale Napoli potrzebuje kogoś jeszcze. Jeśli Polak doznałby kontuzji, to trudno byłoby go zastąpić. Mauro Icardi to znakomity piłkarz, ale ostatnio nie grał zbyt wiele. Nawet jeśli Napoli sprowadzi zawodnika tego pokroju, myślę, że Milik na początku sezonu będzie podstawowym piłkarzem. Potem wszystko będzie zależało od tego, czy będzie strzelał tyle goli, co w poprzednim sezonie - dodał Monti. Prezes i właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis marzy o sprowadzeniu Mauro Icardiego z Interu Mediolan (choć on chce przenieść się jedynie do Juventusu), a wicemistrzom Włoch odmówił Rodrigo Moreno (Napoli podobno oferowało Milika Valencii w ramach rozliczenia).

Powodem wzmożonych dyskusji na temat przyszłości Milika może być również kwestia nowego kontraktu. Polak rozmawia o nim z Napoli od dłuższego czasu, ale obie strony nadal nie złożyły podpisów na umowie. Ostatnio pojawił się duży problem: zbyt wysokie żądania finansowe Polaka. - Bardzo ważne jest to, by po zakończeniu okna podpisał nowy kontrakt. We wrześniu obie strony powinny się dogadać, bo obecny kończy się za dwa lata - stwierdził Monti, rozwiewając wątpliwości dotyczące przyszłości Milika. Reprezentant Polski w poprzednim sezonie strzelił 20 goli we wszystkich rozgrywkach, z czego aż 17 w Serie A: