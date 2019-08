Wayne Rooney od stycznia w Derby. Zobacz wideo o byłym reprezentancie Anglii

REKLAMA

Romelu Lukaku jest celem transferowym Interu Mediolan od początku okienka. Nowy trener zespołu - Antonio Conte - od początku nie widzi miejsca w drużynie dla Mauro Icardiego, a Belg ma idealnie pasować do jego pomysłu na grę. Przez długi czas wiele wskazywało na to, że Lukaku trafi właśnie do Interu.

Sprawy przybrały inny bieg, gdy Manchester United postanowił pozyskać Paulo Dybalę. Klub z Old Trafford zaoferował za Argentyńczyka pieniądze i właśnie Lukaku. Chociaż Belg porozumiał się z Juventusem, to do transferu nie doszło. Wszystko przez wymagania finansowe Dybali, którym Manchester United nie mógł sprostać.

Romelu Lukaku bliżej Interu Mediolan

Wraz z upadkiem wymiany na linii United - Juventus wrócił temat Lukaku w Interze. Według "Guardiana" Włosi zaproponowali za napastnika 70 milinów funtów plus pięć milionów funtów w bonusach uzależnionych od liczby występów zawodnika. Mimo że Anglicy oczekiwali za zawodnika 80 milinów funtów, to przystali na propozycję Interu. Przede wszystkim dlatego, że Lukaku jest zdecydowany na odejście, a Ole Gunnar Solskjaer nie widzi w nim numeru jeden w ataku drużyny w najbliższym sezonie.

Według brytyjskich mediów agent Federico Pastorello przebywa obecnie w Manchesterze, by dopiąć szczegóły transferu, który ma być o krok od sfinalizowania. Włosi dodają, że sprawie bacznie przygląda się prezydent Interu - Steven Zhang - który chce dostarczyć Conte wymarzonego napastnika.