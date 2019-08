Radja Nainggolan spędzi najbliższe 12 miesięcy w Cagliari Calcio, a więc w klubie, którego barw bronił w latach 2010-2014. Belgijski pomocnik trafił do 15. drużyny minionych rozgrywek włoskiej ekstraklasy na zasadzie rocznego wypożyczenia z Interu Mediolan.

REKLAMA

Radja Nainggolan nowym zawodnikiem Cagliari Calcio! Wielki powrót po pięciu latach spędzonych w Romie i Interze

Dziewięć lat temu Nainggolan przeniósł się do Cagliari z Piacenzy za 1,3 miliona euro. Dla "I Rossoblu" rozegrał łącznie 137 meczów, w których strzelił 7 goli. Wysoka forma zaowocowała transferem do AS Romy, a później do Interu (za 38 milionów euro). Po zaledwie jednym sezonie (2018/2019) spędzonym w Mediolanie, Nainggolan ponownie zawita na stadion Sardegna.

Niebagatelny wpływ na decyzję o transferze miały też względy rodzinne. Żona zawodnika zmaga się bowiem z chorobą nowotworową i przechodzi leczenie właśnie w Cagliari.

W minionym sezonie były reprezentant Belgii zagrał w 36 spotkaniach (Serie A i puchary), strzelając 7 goli i notując 3 asysty.