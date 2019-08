Manchester City interesuje się Joao Cancelo już od jakiegoś czasu. Juventus odrzucił ofertę mistrzów Anglii, opiewającą na 40 mln euro oraz Danilo. Włosi byli zainteresowani jedynie pieniędzmi, żądając 60 mln euro. Możliwe jednak, że zmienią zdanie i zaakceptują zawarcie Danilo w transakcji. Rozmowy w tej sprawie ciągle trwają, a niedługo powinno dojść do spotkania przedstawicieli obu drużyn.

Juventus i Manchester City wymienią się piłkarzami?

Joao Cancelo to 25-letni prawy obrońca, który przyszedł do Juventusu rok temu za 40 mln euro z Valencii. Podpisał pięcioletni kontrakt, a w przeszłości grał również w Interze Mediolan oraz w Benfice. 25-latek w Manchesterze City rywalizowałby z Kyle'm Walkerem. Za to 28-letni Danilo trafił do angielskiego klubu latem 2017 roku z Realu Madryt za ok. 30 mln euro. W poprzednim sezonie rozegrał 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.