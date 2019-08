Przypomnijmy: w styczniu Fiorentina wypożyczyła Drągowskiego do Empoli, bo Polak nie mógł wygrać rywalizacji z Albanem Lafontem. Tyle tylko, że w ostatnich miesiącach wiele się zmieniło. Drągowski został bohaterem Empoli (choć klub nie utrzymał się w Serie A), natomiast Francuz grał poniżej oczekiwań. Dlatego władze Violi zdecydowały, że numerem jeden w przyszłym sezonie będzie Drągowski, a Lafont wróci do Ligue 1, na wypożyczenie do Nantes.

Po letnich sparingach nikt we Florencji pewnie nie żałuje tego wyboru. Drągowski świetnie zaprezentował się w m.in: w meczu International Champions Cup z Chivas Guadalajara.

Bartłomiej Drągowski podpisze nowy kontrakt

- Drągowski będzie naszym numerem jeden, o ile będzie chciał zostać w Fiorentinie - powiedział dyrektor sportowy klubu Daniele Prade. Jak informują włoskie media (m.in: portal calcionewsweb.it), Polak ma zamiar pozostać we Florencji i przedłuży kontrakt z Fiorentiną do 30 czerwca 2023 roku. Obecna umowa jest ważna do końca czerwca 2021.

Drągowski, który 19 sierpnia skończy 22 lata, w ubiegłym sezonie rozegrał 17 meczów, w których puścił łącznie 26 bramek. Czterokrotnie zachował czyste konto, a w meczu z Atalantą pobił rekord Serie A, broniąc aż 17 strzałów rywali. Zresztą spójrzcie sami, jak doskonale bronił: