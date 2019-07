20-letni Rafael Leao ma kosztować Milan 30 mln euro. Młodzieżowy reprezentant Portugalii podpisze kontrakt do czerwca 2024 roku. Jak informuje Gianluca Di Marzio, piłkarz we wtorek przybył do Mediolanu, a w środę ma przejść testy medyczne.

W minionym sezonie Leao strzelił dla Lille osiem goli w 24 meczach. Do francuskiego klubu trafił ze Sportingu Lizbona. W maju wystąpił z kadrą Portugalii na mistrzostwach świata do lat 20, które rozgrywane były w Polsce. Zdobył wówczas jedną bramkę w meczu z RPA.

Co ciekawe, jak informuje portal milannews.it, Leao w czwartek ma wrócić do ojczyzny, by dokończyć wakacje. Kibice Milanu zastanawiają się, o co w tym wszystkim chodzi. Od majowego mundialu u-20 minęło już dużo czasu, liga włoska rusza za trzy tygodnie, a zespół z Mediolanu ma już za sobą letnie tournee po Stanach Zjednoczonych.

Leao ma być konkurentem dla Krzysztofa Piątka. Zastąpi w tej roli Patricka Cutrone, który trafił do Wolverhampton za 18 milionów euro. Piątek dla Milanu strzelił w zeszłym sezonie 11 goli w 21 spotkaniach. Wszystkie bramki Polaka w barwach Rossonerich do zobaczenia poniżej: