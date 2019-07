Robin Chang, dyrektor generalny firmy Fasta (organizatora spotkania) potwierdził, że występ Ronaldo był zagwarantowany w kontrakcie, który podpisano z Juventusem. A jednak Portugalczyk cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, choć miał rozegrać co najmniej 45 minut. - Daliśmy szansę młodym graczom, którzy byli gotowi do zaprezentowania swoich umiejętności. Cristiano Ronaldo był bardzo zmęczony, więc postanowiliśmy zostawić go na ławce - mówił po meczu Maurizio Sarri trener Juventusu

Kibice są wściekli, bo w dużej mierzy przyszli właśnie dla Portugalczyka. To właśnie CR7 był magnesem dla kibiców. Teraz Koreańczycy planują napisać pozew zbiorowy, a reprezentuje ich znany prawnik Kim Min-ki, który złoży pozew przeciwko organizatorom meczu.

Robin Chang powiedział, że dowiedział się o absencji Ronaldo dopiero, gdy rozpoczęła się druga połowa. Próbował nawet interweniować, ale rozmowa z Pavlem Nedvedem, wicedyrektorem Juventusu, nic nie dała.

"Udręka psychiczna koreańskich kibiców"

Pozew kibiców ma na celu uzyskanie odszkodowania - według "Daily Mail" - w wysokości niemal 45 milionów euro. Na tę sumę składają się: reklamacja za bilet oraz dodatkowe odszkodowanie za "udrękę psychiczną".

- Udręka psychiczna? Tak. Kibice kochają Ronaldo, a on nie zagrał. Zostali w okropny sposób oszukani. Zagrano na ich emocjach. Zwykle w takich przypadkach otrzymuje się po prostu zwrot ceny biletów, ale to jest szczególny przypadek, bo firma Fasta wykorzystała fałszywe reklamy i w karygodny sposób oszukała wszystkich fanów Portugalczyka - tłumaczy prawnik.

Mecz Juventusu z gwiazdami ligi koreańskiej zakończył się wynikiem 3:3. Gole dla mistrzów Włoch strzelali: Muratore, Matuidi i Pereira. Wojciech Szczęsny rozpoczął mecz w pierwszym składzie i został zmieniony w 39. minucie.

Podejrzany organizator

Kwon Oh-gap, szef koreańskiej ligi, przeprosił już kibiców, którzy przyszli na stadion żeby obejrzeć grę Portugalczyka i zapewnił, że wina nie leży po stronie ligi, a agencji, która organizowała mecz. Po spotkaniu okazało się, że nie ma ona żadnego doświadczenia w tego typu wydarzeniach, a na dodatek jest na rynku od 2016 roku i zatrudnia zaledwie cztery osoby.

Ronaldo trafił do Juventusu w zeszłym sezonie za 117 milionów euro. W Serie A zdobył aż 21 bramek, wiele z nich było wyjątkowo ładnych. Zresztą, zobaczcie sami: