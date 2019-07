Hiszpańskie media od kilku tygodni niezwykle często piszą o ewentualnym transferze Neymara do FC Barcelony. O tym transferze napisano już prawie wszystko, ale wydaje się, że jest od niego dalej niż kilka tygodni temu. Teraz sprawę przejścia skomentował sam Cristiano Ronaldo. - Dużo się mówi o Neymarze w kontekście Realu, Barcelony, Juve… To praca mediów, bo trzeba jakoś zarabiać, ale myślę, że zostanie w Paryżu - stwierdził Portugalczyk w rozmowie z "Marką".

W ostatnim sezonie Ronaldo zagrał 31 meczów i strzelił 21 bramek (w tym wiele pięknych) Gole można zobaczyć poniżej.

Cristiano Ronaldo lubi oglądać Neymara

Cristiano Ronaldo stwierdził również, że Brazylijczyk powinien znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Portugalczyk dodaje również, że bardzo lubi oglądać Neymara na boisku. - Jeśli dojdzie do tego transferu, to niech znajdzie miejsce, w którym będzie szczęśliwy i gdzie będzie mógł robić to, co kocha. Ważne, żeby które mocno mu dokuczają i którymi się martwi. Mnie to martwi, bo lubię oglądać tego chłopaka w grze. Niech o siebie dba i unika kontuzji. Tego mu życzę - dodał Ronaldo.

Ostatnio włoskie media podały, że Juventus również jest zainteresowany sprowadzeniem Neymara. Możliwe, że ciepłe słowa Cristiano Ronaldo mają zachęcić Brazylijczyka do przejścia do drużyny mistrzów Włoch. Juventus podobno przygotował też ofertę na zakup piłkarza, za którego PSG dwa lata temu zapłaciło 222 mln euro. Mistrzowie Włoch, poza "znaczną kwotę" zaproponuje paryżanom swoich dwóch piłkarzy - Paulo Dybalę i Blaise'a Matuidiego.

Do tej pory w barwach paryskiej drużyny Neymar rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 51 goli i zaliczył 29 asyst.