Mimo 36 lat Dani Alves nadal znajduje się w znakomitej formie, co udowodnił chociażby na ostatnim Copa America. 1 lipca wygasła jego umowa z PSG, a Brazylijczyk zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy i teraz szuka nowego klubu. "Szukam pracy, gdzie mogę wysłać CV? Niech ktoś da mi znać, jeśli będzie miał wystarczająco dużo czasu, by je przeczytać" - napisał ostatnio Alves na Instagramie, nawiązując przy tym do swoich wszystkich sukcesów (triumf w tegorocznym Copa America był jego 40. wygranym trofeum w karierze).

Dani Alves wróci do Juventusu?

Według RMC Sport Brazylijczyk zaoferował się Juventusowi, w którym grał w sezonie 2016/17 i spisywał się znakomicie, zwłaszcza w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Włoch być może będą potrzebować prawego obrońcy, jako że Manchester City poważnie interesuje się Joao Cancelo. Wcześniej wśród jego następców wymieniany był Kieran Trippier, ale Anglik przeszedł z Tottenhamu Hotspur do Atletico Madryt. Alves jest zainteresowany również ewentualnym powrotem do Barcelony, w której grał przez osiem lat, ale czeka na odpowiedź "Dumy Katalonii".