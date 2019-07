To może być jedna z najgłośniejszych transakcji letniego okna transferowego. Zdaniem Gianluki Di Marzio, bardzo dobrze poinformowanego włoskiego dziennikarza, Paulo Dybala niebawem zostanie zawodnikiem Manchesteru United. Argentyńczyk nie pasuje do koncepcji Maurizio Sarriego, który wyraził zgodę na jego odejście.

Romelu Lukaku za Paulo Dybalę?

Według informacji włoskiego dziennikarza, Manchester miałby zapłacić za Dybalę 20 mln euro. Poza tym, do Juventusu w jego miejsce trafiłby Romelu Lukaku, z którym w angielskim klubie nikt nie wiąże już planów na przyszłość. Wcześniej był on łączony z transferem m.in. do Interu Mediolan.

Dybala jest piłkarzem Juventusu od 2015 roku. W ubiegłym sezonie rozegrał w jego barwach 42 spotkania, w których strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst. Lukaku liczby miał nieco lepsze, bo w 45 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 15 bramek i zaliczył 4 asysty.