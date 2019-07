Gareth Bale odejdzie z Realu Madryt do Jiangsu Suning - pisał w piątek "The Telegraph". Hiszpański klub za wszelką cenę chce pozbyć się Walijczyka, który zarabia aż 600 tysięcy funtów tygodniowo. Chińczycy oferują mu około miliona funtów, więc Bale może liczyć na dużą podwyżkę. Jednak według Davida Ornsteina, dziennikarza BBC, Real nagle odwołał ten transfer. Na tę chwilę nie dojdzie on do skutku. Powody są nieznane, ale być może chodzi o kontuzje ofensywnych piłkarzy. Marco Asensio zerwał więzadła, za to urazów doznali również Brahim Diaz i Luka Jović.

Nie wiadomo, co się teraz stanie, ale Chińczycy muszą się spieszyć, by przekonać "Królewskich" do zmiany zdania, bo okno transferowe w tamtejszej lidze zamyka się wraz z końcem lipca, czyli w najbliższą środę. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, by trener Zinedine Zidane stawiał na Walijczyka w najbliższym sezonie. - Zidane nie lubi Garetha. Między nimi nie ma żadnych relacji i ich nigdy nie było - stwierdził agent piłkarza Jonathan Barnett.

Do tej pory Gareth Bale rozegrał 231 spotkań w barwach Realu Madryt. Zdobył dla Królewskich aż 102 bramki i miał 65 asyst. W lipcu 2013 roku Tottenham sprzedał go za 105 milionów euro, co było ówczesnym rekordem świata.

