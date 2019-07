Nowy obrońca Juventusu Matthijs de Ligt jest zaskoczony poziomem, jaki prezentują piłkarze Juventusu. - Jestem zadowolony ze swoich nowych kolegów z drużyny. Są bardzo przyjaźni i pomocni. Każdego dnia czegoś się od nich uczę - powiedział De Ligt w rozmowie z "Tuttosport". I dodał: Jest tu wielu naprawdę doświadczonych piłkarzy. Jestem zaskoczony tym, jaki poziom prezentują.

REKLAMA

De Light może mieć na początku problemy z przebiciem się do pierwszego składu. - Konkurenci do składu są bardzo skoncentrowani. Trudno będzie się przebić do pierwszego składu, mając tak mocnych graczy. Dam z siebie jednak wszystko - powiedział Holender.

Niezbyt udane wejście

Holender nieoficjalnie zadebiutował w barwach Juventusu w przegranym 2:3 meczu ICC z Tottenhamem, w którym w 63. minucie zmienił Leonardo Bonucciego. Bohaterem starcia mistrzów Włoch z finalistą ubiegłego sezonu Ligi Mistrzów był Harry Kane, który popisał się fantastycznym uderzeniem i przelobował Szczęsnego z polowy boiska.

W drugim spotkanie de Ligt zaliczył fatalne wejście w mecz. Była 12. minuta towarzyskiego meczu Juventusu z Interem Mediolan, rozgrywanego w ramach International Champions Cup. Stefano Sensi mocno dośrodkował piłkę z rzutu rożnego w kierunku Sebastiano Esposito. Napastnika mediolańczyków ubiegł jednak Matthijs de Ligt. 19-letni Holender interweniował jednak na tyle niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki, pokonując Wojciecha Szczęsnego.