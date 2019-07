Nicolas Pepe to zawodnik, którym interesuje się większość europejskich klubów. W ubiegłych tygodniach sporo mówiło się o jego możliwym transferze do Bayernu Monachium czy potencjalnych przenosinach do Liverpoolu. Skrzydłowy wciąż jest jednak piłkarzem Lille, ale już niedługo może się to zmienić. Bardzo blisko jego pozyskania jest Napoli, co przyznał trener włoskiego zespołu. - Jego agenci byli w naszym hotelu. Przywitałem się z nimi, tak jak ze wszystkimi, którzy się tutaj pojawiają. Interesujemy się nim, jego menedżerowie są tutaj, nie ma sensu tego ukrywać. Negocjacje są w toku - przyznał Carlo Ancelotti, cytowany przez portal football-italia.net.

Z odejściem jednego z najlepszych zawodników zespołu, już w maju pogodził się trener Lille, Christophe Galtier. - Pepe odejdzie. Takie jest życie, taka jest dzisiaj piłka. To piłkarz z najwyższego poziomu i będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję, wybierając swój następny klub. Największe europejskie zespoły stoczą o niego walkę. Pepe musi dokładnie przemyśleć tę decyzję i znaleźć odpowiedni projekt - przyznał 52-latek.

Piotr Zieliński będzie miał problem?

24-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej to nie jedyny zawodnik, który jest blisko wzmocnienia zespołu wicemistrzów Włoch. Drugim głośnym transferem klubu ze stolicy Kampanii może być James Rodriguez. - Negocjacje są nadal otwarte. Real chce go sprzedać, a my chcemy go kupić. Na razie nie mówię jednak ani o optymizmie, ani pesymizmie. Zobaczymy, co się stanie - zdradził Ancelotti.

Ewentualne sprowadzenie zawodnika Realu Madryt, który ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, może stanowić problem dla Piotra Zielińskiego. Kolumbijczyk, podobnie jak reprezentant Polski, gra bowiem w środku pomocy, więc właśnie z 24-latkiem z Ząbkowic Śląskich może walczyć o miejsce w pierwszym składzie.

Pepe i Rodriguez mogą być czwartym i piątym transferem Napoli. W tym oknie do włoskiego klubu trafili już Kostas Manolas, Eljif Elmas i Giovanni Di Lorenzo.