segregator-a5 pół godziny temu 0

Zdeterminowane? Ojej! Nie poradziło sobie drewno we Francji, nie poradzi we Włoszech.To hańba, żeby taki as polskiej piłki grał w Serie B. To i tak wygórowany poziom dla tego lenia. Ideałem byłaby tzw. Ekstraklasa. Tu byłby nazywany gwiazdą.