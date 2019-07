Jak informuje włoski dziennik "Corriere della Serra" przedstawiciele Napoli sondują możliwość pozyskania Wissama Ben Yeddera. Klauzula wykupu zawodnika, który od dłuższego czasu nosi się z zamiarem opuszczenia Sevilli, wynosi 40 milionów euro.

W sezonie 2018/2019 francuski napastnik był jednym z czołowych strzelców La Liga. W 35 spotkaniach trafiał do bramki 18 razy. We wszystkich rozgrywkach 28-latek zanotował aż 30 goli i 11 asyst. Ben Yedder gra w andaluzyjskim klubie od 2016 roku. Jak twierdzą dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego zawodnikowi pilnie przygląda się również AS Roma, a w przeszłości o bramkostrzelnego reprezentanta Francji miały pytać Manchester United i PSG.

Hiszpańskie "Mundo Deportivo", powołując się na doniesienia "Corriere dello Sport", zasugerowało nawet, że Ben Yedder mógłby zastąpić w Neapolu Arkadiusza Milika, który znalazł się zresztą na celowniku innego klubu z Sewilli - Realu Betis. Wcześniej włoskie dzienniki informowały o tym, że na Stadio San Paolo mógłby wkrótce zameldować się Mauro Icardi, gwiazda Interu Mediolan. Trudno jednak wyobrazić sobie, by reprezentant Polski, który w minionych był najlepszym strzelcem "Azzurrich", miał rzeczywiście opuścić zespół wicemistrza Włoch. Zwłaszcza, że umiejętności Milika niezwykle wysoko ocenia Carlo Ancelotti.

"W trakcie swojej kariery pracowałem z wybitnymi napastnikami, choćby z Filippo Inzaghim czy Zlatanem Ibrahimoviciem. Icardi to świetny zawodnik, jednak to samo mogę powiedzieć o Miliku. Wydaje mi się, że Arek jest bardziej kompletnym piłkarzem niż Argentyńczyk, choć ten drugi lepiej wykańcza akcje w polu karnym" - stwierdził niedawno włoski szkoleniowiec (football-italia.net).