miezwinsky godzinę temu

Żadna to nowina. Ktoś kto myślał, że po powrocie Buffona do Juve Szczęsny będzie zagrożony jest mocno naiwny. Pana Wojciecha można lubić albo i nie, ale ci wszyscy, którzy wątpią tak bardzo w jego umiejętności powinni się w końcu pogodzić z faktem, że jest to bramkarz z absolutnej światowej czołówki. Juventus to za poważna firma żeby brać do siebie przypadkowych ludzi. Zwłaszcza na tak newralgiczną pozycję