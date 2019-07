Paulo Dybala do tej pory nie był chętny na odejście z Juventusu. Odrzucił ofertę przejścia do Interu Mediolan w ramach rozliczenia za Mauro Icardiego. Jednak według "Tuttosport" odbył rozmowę z Maurizio Sarrim, po której zmienił zdanie i dopuszcza możliwość transferu, czekając teraz na odpowiednie oferty.

REKLAMA

Gdzie trafi Paulo Dybala? PSG i Manchester United są zainteresowane

Najprawdopodobniej opuściłby Włochy, a najpoważniej zainteresowane są nim dwa kluby: PSG oraz Manchester United. Juventus oczekuje za 25-latka co najmniej 75 mln euro. PSG liczy, że mogłoby pozyskać Dybalę za zaledwie 50 mln euro, ale wątpliwe, by "Stara Dama" zgodziła się na tak niską kwotę. Jeśli Dybala odejdzie, to niewykluczone jest pozostanie w klubie Gonzalo Higuaina. W ostatnim sezonie Dybala rozegrał tylko 2820 minut (rok wcześniej było to 3378 minut) i strzelił 10 goli i zaliczył pięć asyst (rok wcześniej miał 26 bramek i siedem asyst).