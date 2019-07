- Gra z wysuniętą linią obrony zmienia rolę bramkarza, bo musi pomagać swoim obrońcom. Musimy znaleźć odpowiednią równowagę, ale pracujemy nad tym - stwierdził Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz po raz pierwszy próbował gry w tym stylu w sparingu Juventusu z Tottenhamem (2:3), w którym puścił gola z połowy boiska po uderzeniu Harry'ego Kane'a w doliczonym czasie grym.

Anglik wykorzystał fakt, że Szczęsny był wysunięty. - W trakcie meczu zauważyłem, że Szczęsny wychodzi daleko od linii bramkowej. Pomyślałem więc, że jeśli będę miał szansę go przelobować, to zrobię to - stwierdził Kane. Maurizio Sarri preferuje styl gry oparty na pressingu, co wymaga wysuniętej linii obrony; Szczęsny musi więc zacząć grać nieco wyżej, by w razie konieczności przechwytywać piłki zagrane za plecy swoich kolegów.

Wojciech Szczęsny cieszy się z powrotu Gianlugiego Buffona

Szczęsny skomentował również powrót Gianlugiego Buffona, który będzie rezerwowym bramkarzem w najbliższym sezonie. - Cieszę się z jego powrotu. Wszyscy wiemy, jak ważny jest dla klubu. Łączą nas bardzo dobre relacje. Według mnie to znakomity zakup. Za to Matthijs de Ligt to młody chłopak i postaramy się mu pomóc. To znakomity obrońca i jestem przekonany, że ma przed sobą wielką przyszłość w Juventusie.