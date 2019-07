AC Milan zapłaci za Angela Correę 40 mln euro, a wraz z bonusami ta kwota może wzrosnąć aż do 50 mln - część z nich w łatwych do osiągnięcia bonusach, dzięki czemu zawodnik Atletico pobije rekord Milanu (do tej pory najdroższy był Leonardo Bonucci, który kosztował 42 mln). Argentyńczyk podpisze pięcioletni kontrakt wart 3 miliony euro rocznie. Correa to skrzydłowy, który może grać również jako napastnik i z tego względu trener Marco Giampaolo widzi w nim idealnego partnera dla Krzysztofa Piątka.

Milan szukał nowego napastnika

InternetPatrick Cutrone również może zostać sprzedany - interesuje się nim angielskie Wolverhampton. W minionym sezonie 24-letni Correa strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty w 49 meczach w Atletico Madryt. Correa zostanie kolejnym letnim wzmocnieniem Milanu - wcześniej Mediolańczycy pozyskali Theo Hernandeza i Rade Krunicia. Testy medyczne przechodzi za to Ismael Bennacer.