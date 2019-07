starsza10 2 godziny temu 0

To chyba żart. Odszedł z FCB, bo mu Messi drogę do awansu zagradzał. W PSG mierzył się z mniejszym, ale i Cavani był dla niego za duży (posarkiwał też na Mbappe, ale tego to chyba nikt nawet nie zauważył). A teraz chce iść do drużyny, w której już nieźle osiał CR7? To się dopiero chłopię sfrustruje!