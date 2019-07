Napastnik AC Milan, Patrick Cutrone, zdaje sobie sprawę z faktu, że trudno będzie mu liczyć na grę w podstawowym składzie zespołu z Mediolanu. Z tego powodu Włoch zaczął myśleć nad swoją przyszłością i możliwością zmiany klubu, gdzie będzie mógł liczyć na więcej rozegranych minut.

Cutrone zagra w Premier League?

Jedną z opcji mógłby być transfer do Wolverhampton. Jak informuje Sky Sports, Milan miał już rozpocząć rozmowy z angielskim zespołem, nad sprzedażą wartego około 25 milionów euro piłkarza, który w poprzednim sezonie Serie A strzelił tylko trzy gole i ma za sobą występ w mistrzostwach Europy U-21, gdzie wraz z włoską drużyną odpadł w fazie grupowej.

Szanse na transfer Cutrone do angielskiego zespołu są większe, biorąc pod uwagę konieczność szukania pieniędzy ze sprzedaży zawodników, by spełnić wymogi finansowego fair play. "Rossoneri" z powodu niespełnienia tych wymogów nie zagra w przyszłym Ligi Europy, do której się zakwalifikowali w poprzednim sezonie Serie A.