Wojciech Szczęsny pojawił się na boisku na początku drugiej połowy, zmieniając w bramce Gianluigiego Buffona. Do przerwy Tottenham Hotspur prowadził 1:0 po trafieniu Erika Lameli. Juventus prowadził jednak już po godzinie gry dzięki trafieniom Gonzalo Higuaina oraz Cristiano Ronaldo. W 65. minucie stan spotkania wyrównał Lucas Moura, a w 93. minucie Harry Kane zaskoczył Szczęsnego i przelobował go uderzeniem z połowy boiska! Polakowi niewiele zabrakło do tego, by odbić tę piłkę.

REKLAMA

Tak Wojciech Szczęsny został pokonany przez Harry'ego Kane'a:

Kolejnym rywalem Juventusu w przedsezonowym sparingu będzie Inter Mediolan, z którym zagra w środę. Za to w czwartek Tottenham zagra z Manchesterem United.