Juventus pozyskał w letnim okienku transferowym Aarona Ramseya oraz Adriena Rabiota, którzy znacznie wzmocnili linię pomocy mistrza Włoch. Ich transfery sprawiły jednak, że działacze klubu z Turynu muszą pozbyć się piłkarzy, którzy nie będą mieli możliwości gry w nadchodzącym sezonie Serie A.

Trzech piłkarzy na wylocie

Zagraniczne media informują, że blisko odejścia z Juventusu są m.in. Sami Khedira i Blaisie Matuidi. Pierwszy z nich miałby trafić do Fenerbahce, a drugi do AS Monaco. Ku zaskoczeniu wielu, Gianluca Di Marzio przekazał informację, że sprzedany może zostać także Moise Kean.

Kontrakt Keana jest ważny do czerwca 2020 roku, a klub i zawodnik nie mogą porozumieć się w sprawie jego przedłużenia. To sprawia, że Juventus liczy na sprzedaż napastnika i zarobek. Zdaniem dziennikarza Sky Sports, zainteresowani Włochem są działacze Evertonu, Arsenalu czy FC Barcelony.