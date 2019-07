W Serie A występuje aż 17 Polaków. Więcej stranieri mają jedynie Brazylijczycy (41) i Argentyńczycy (28). Dlatego Bogdan Zając, który był gościem podczas treningu Napoli, został zapytany przez włoskich dziennikarzy o polskiego ligowca, który poradziłby sobie w Serie A.

REKLAMA

Robert Gumny "poradziłby sobie w Serie A"

- Dobrym młodym zawodnikiem, którego mogę polecić jest Robert Gumny, który niedawno rzucił wyzwanie Włochom podczas mistrzostw Europy U-21. Myślę, że jest gotowy do tego, by w następnym sezonie grać w wielkim klubie - mówił Zając cytowany przez portal calcionapoli24.it.

Gumny to 21-letni lewy obrońca Lecha Poznań. Do tej pory w polskiej ekstraklasie rozegrał 62 spotkania, strzelił gola i miał pięć asyst. Kilka miesięcy temu spekulowano, że tego lata defensor może zasilić turecki Besiktas. Pojawiały się także informacje odnośnie zainteresowania ze strony Celtiu Glasgow.

Zając został spytany także o nowy system gry zespołu z Neapolu. Carlo Ancelotti sprawdza ustawienie 1-4-2-3-1, gdzie wysuniętym napastnikiem miałby być Arkadiusz Milik. - Myślę, że to dobry pomysł, aby zobaczyć świetnego Milika. Arek to prawdziwa "dziewiątka". Napoli to szybki zespół i stwarza wiele strzeleckich okazji. To może być sezon, w którym Milik może zdobyć dużo goli. Był bardzo zadowolony z tego stylu. Jest on odpowiedni dla niego - skomentował Zając.