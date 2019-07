Milan ma świadomość, że potrzebuje wzmocnień na nowy sezon. Dlatego włodarze mediolańskiego klubu analizują sytuację na rynku transferowym i konsultują się z nowym trenerem Marco Giampaolim, który zastąpił Gennaro Gattuso. Ten ponoć chce, by zespół grał stale na dwóch napastników, co w zeszłym sezonie było rzadkością.

Krzysztof Piątek będzie miał rywala czy partnera w Milanie?

Pewny miejsca w pierwszym składzie Milanu jest Krzysztof Piątek. Kto mógłby zagrać obok niego? Obecnie największe szanse mają Patrick Cutrone i Andre Silva. Niewykluczone jednak, że mediolańczycy zdecydują się na innego ofensywnego gracza - Angela Correę. Aktualnie reprezentuje on barwy Atletico Madryt, ale jego przyszłość w stolicy Hiszpanii jest niepewna. Gdyby przeniósł się do Mediolanu, mógłby stworzyć z Piątkiem interesujący duet napastników. "La Gazzetta dello Sport" zastanawia się nawet, na ile Argentyńczyk mógłby być konkurentem dla Polaka do gry w podstawowym składzie.

Correa ma 24 lata i może występować nie tylko w pierwszej linii, ale także jako skrzydłowy. W zeszłym sezonie zanotował 49 spotkań. Strzelił w nich pięć goli i miał cztery asysty. Atletico wycenia swojego zawodnika na 30 mln euro, gdyż jego kontrakt jest ważny jeszcze przez pięć lat.