Juventus potwierdził w czwartek rano, że Matthijs De Ligt został nowym piłkarzem "Starej Damy". Obrońca przenosi się z Ajaksu Amsterdam do stolicy Piemontu. - Juventus ogłasza oficjalny transfer Matthijsa De Ligta z AFC Ajaksu, który podpisał kontrakt z mistrzem Włoch do końca czerwca 2024 roku - napisano w komunikacie.

Juventus poinformował także, że zapłacił za 19-letniego środkowego obrońcę 75 mln euro. Kwota transferu reprezentanta Holandii może jeszcze wzrosnąć o dodatkowe 10,5 mln euro płatne w bonusach. Podczas 5-letniego pobytu we Włoszech De Ligt ma zarabiać 12 mln euro rocznie.



Młody Holender to siódmy nowy piłkarz sprowadzony tego lata do Juventusu. Wcześniej do kadry mistrzów Włoch dołączyli Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon, Merih Demiral, Cristian Romero i Luca Pellegrini.