Środowe "Mundo Deportivo" podało, że przedstawiciele Neymara skontaktowali się z takimi klubami jak Juventus, Real Madryt, Bayern Monachium i Manchester United. Według Paolo Paganiniego - włoskiego dziennikarza Rai Sport, eksperta od rynku transferowego - ojciec Neymara spotka się z dyrektorem sportowym Juventusu, Fabio Paraticim.

Neymar i Cristiano Ronaldo w Juventusie? Trudny transfer

Ewentualny transfer byłby jednak bardzo trudny do przeprowadzenia. PSG żąda za Neymara minimum 200 mln euro, a głównym celem Brazylijczyka jest powrót do Barcelony. Jednak negocjacje się przedłużają, a ostatnią ofertę "Dumy Katalonii" mistrzowie Francji uznali za "śmieszną" - to 40 mln euro, Philippe Coutinho i Ivan Rakitić. Gdyby Juventus był zainteresowany pozyskaniem Neymara, to musiałby sprzedać kilku swoich piłkarzy, chociażby ze względów finansowych. Tylko wśród ofensywnych piłkarzy Maurizio Sarri ma do dyspozycji: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybalę, Mario Mandżukicia, Moisea Keana, Douglasa Costę, Juana Cuadrado i Gonzalo Higuaina.

Neymar jest zawodnikiem PSG od sierpnia 2017 roku. Mistrzowie Francji zapłacili za niego 222 mln euro. Do tej pory w barwach paryskiej drużyny 27-latek rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 51 goli i zaliczył 29 asyst.