Czym jest Bottle Cap Challenge? To zabawa polegającą na odkręceniu butelki kopnięciem z półobrotu. Na tym polegała przynajmniej jej pierwotna wersja, którą wymyślili zawodnicy MMA. Później dołączyli do niej m.in. aktorzy (Jason Statham), inni celebryci, no i piłkarze (m.in. Zlatan Ibrahimović i Robert Lewandowski), a także zawodnicy z innych dyscyplin. Choćby pięściarz Mairis Briedis, który w kpiący sposób otworzył butelkę łokciem, nawiązując do walki z Krzysztofem Głowackim, którego podczas niedawnego pojedynku zaatakował właśnie tą częścią ciała.

Piątek też zrobił to w swoim stylu

Teraz w wymyślny sposób butelkę postanowił otworzyć Krzysztof Piątek. 24-letni napastnik zrobił to nawiązując do swojej sławnej cieszynki. Na nagraniu - udostępnionym m.in. na oficjalnym koncie instagramowym AC Milan - widzimy, jak "Il Pistolero" strąca zakrętkę, wykonując swój znak rozpoznawczy, czyli słynne już "pistolety".