- Temat transferu Matthijsa de Ligta z Ajaxu Amsterdam został zamknięty. Holender trafi do Juventusu za 70 milionów euro - napisał w poniedziałek na Twitterze Carlo Laudisa, włoski dziennikarz 'La Gazzetta dello Sport'. We wtorek telewizja Sky Sport Italia potwierdziła informacje, że kluby podpisały już wszelkie stosowne dokumenty. Teraz pozostaje już tylko przebadać zawodnika i podpisać kontrakt, co powinno nastąpić już w środę.

Agenci de Ligta naciskali na klauzulę odstępnego

19-letni de Ligt to jeden z najlepiej rozwijających się piłkarzy młodego pokolenia. W minionym sezonie był podporą i kapitanem Ajaxu, z którym sensacyjnie dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów. Tam przegrał z Tottenhamem, ale w Holandii był bezkonkurencyjny. Wygrał mistrzostwo i puchar - rozegrał 55 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając w nich siedem goli i notując cztery asysty. Teraz Juventus zapłaci za niego 65 milionów euro. Dodatkowo w bonusach mistrzowie Holandii mogą otrzymać jeszcze 10 milionów. A w kontrakt piłkarza - na co naciskali jego agenci - wpisana zostanie także kwota odstępnego. Potencjalny nabywca będzie mógł pozyskać De Ligta za 150 milionów euro, ale tylko w przyszłym roku. Z każdym kolejnym sezonem kwota ma rosnąć.